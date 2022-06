Milan, Galliani: “La promozione del Monza difficilissima”

Galliani ha fatto il confronto tra il passaggio in Serie A ottenuto ora e uno Scudetto vinto col Milan: ecco le sue parole.

Un grande risultato per Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan e ora al Monza, con cui ha ottenuto la promozione nella massima serie. I lombardi giocheranno in Serie A il prossimo anno. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato proprio Galliani, confrontando la difficoltà di questa promozione con la conquista di uno Scudetto col Milan, che gli è riuscito ben otto volte. Ecco le sue dichiarazioni: "Finalmente abbiamo raggiunto la Serie A dopo 110 anni di storia. Dico sempre una cosa, è molto più difficile portare nel massimo campionato il Monza che vincere uno Scudetto con il Milan, lo so bene".