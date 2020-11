Milan, Galliani alla Pinetina e immortala il momento

MILAN NEWS – Nella vita può succedere davvero di tutto, anche vedere Adriano Galliani entrare alla Pinetina ad Appiano Gentile. L’amministratore delegato del Monza, dopo circa trent’anni al servizio del Milan, è entrato per la prima volta in vita sua nel quartier generale nerazzurro. Un evento talmente “storico” che lo stesso Galliani ha voluto immortalare il tutto con lo smartphone. Ma perché Galliani è andato alla Pinetina? Semplice, il suo Monza era impegnato in amichevole con l’Inter.

Prima di entrare, Galliani ha anche scherzato con i giornalisti presenti: “Mai avrei pensato di arrivare nella sede nerazzurra… Invece guardate dove mi trovo”. Per lui anche un colloquio a pranzo insieme a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, oltre a una visita del centro sportivo.

MALDINI PENSA AL SOSTITUTO DI CALHANOGLU >>>