Milan, Galli: “Pioli bravo a preparare l’ultima partita”

Le parole di Galli sul Milan

Ha giocato per anni nel Milan, vincendo tutto, e poi è tornato da dirigente, Filippo Galli. Ora è un tifoso appassionato e opinionista. Ai microfoni di Radio Marte ha espresso il proprio parere sul momento della squadra. Ecco le sue dichiarazioni: "La vittoria di Verona del Milan è stata forse inaspettata, ma i rossoneri hanno fatto una gara da squadra consapevole della propria forza. Bravo Pioli a prepararla, poi dipende sempre dai giocatori. Direi che quelle che possiamo chiamare seconde linee hanno dato dimostrazione di essere sul pezzo. Per il Napoli il Milan è più giocabile, ci sono state difficoltà che i rossoneri hanno subito sul campo per un calo di prestazioni e assenze. Indubbiamente il Napoli incontra un Milan che sotto certi aspetti non è più la squadra continua di prima. La partita di Verona ha dato qualche certezza in più, bisogna vedere chi recupererà il Milan per domenica".