Milan, Galli: “L’ingresso di Gabbia un segnale importante, non era facile”

Nell’ultimo match del Milan, contro il Parma, nel finale Pioli ha inserito Gabbia. Ecco il parere e gli elogi di Galli a riguardo.

Mancano ormai poche ore al prossimo match del Milan, ma Filippo Galli, storico difensore rossonero, sul canale Twitch ufficiale del club meneghino ha commentato la scorsa partita, vinta a Parma in inferiorità numerica. Nel finale Stefano Pioli ha deciso di inserire Matteo Gabbia per difendersi e il difensore classe 1999 si è fatto trovare pronto. Proprio di questo ha parlato Galli. Ecco le sue parole: "Non era facile entrare in quel frangente, non aveva giocato tanto dopo l'infortunio. È un segnale importante, quando non giochi con continuità non è facile. Bisogna sottolineare che la squadra è unita e ha voglia di raggiungere l'obiettivo. È una cosa positiva".