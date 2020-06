Galderisi: “Ibrahimovic al Milan è scontento per un motivo!”

MILAN NEWS – Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Milan, ha parlato del momento societario dei rossoneri, citando anche Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Musica Television’: “Non conosco bene la società, ma conosco bene Maldini e il suo amore per la maglia e per il calcio, non so cosa succederà, ma tutte queste situazioni creano poca chiarezza.

Poi spiega…: “Se giocatori come Ibrahimovic non sono contenti di ciò che vedono ciò sicuramente determina incertezza all’interno dello spogliatoio e la confusione può avere risvolti negativi. C’è bisogno di avere dei punti di riferimento, altrimenti nei momenti di difficoltà si disgregherà tutto”.

