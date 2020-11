Milan, Galante: “Kjaer? Non aveva sponsor, ma si è imposto alla grande”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Galante su Kjaer

MILAN NEWS – L'ex difensore Fabio Galante, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Simon Kjaer. Il difensore danese, arrivato con molto scetticismo, si sta rivelando fondamentale per il Milan. Ecco le parole di Galante: "Per rendimento, crescita, personalità, si è imposto alla grande. Lui e Ibra sono gli uomini spogliatoio, è un bel traguardo per questo giocatore, all'inizio non aveva grandi sponsor ma ha dimostrato grande valore".