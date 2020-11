Calciomercato Milan – Calhanoglu: l’Inter ci prova, ma Maldini intanto…

Calciomercato Milan, novità Calhanoglu

MERCATO MILAN NEWS – Negli ultime settimane tiene banco in casa rossonera il rinnovo non solo di Gianluigi Donnarumma, ma anche quello di Hakan Calhanoglu. Il turco, così come il portiere, è in scadenza nel 2021, e dunque da diversi giorni sono iniziate le trattative, così come ha dichiarato lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan. “Ogni settimana è buona, non è che ci sia una settimana migliore delle altre. Contatti ci sono, abbiamo improntato tutto sulla chiarezza estrema: andiamo avanti nelle varie trattative. Non esiste una settimana migliore delle altre”.

Calhanoglu ha iniziato la stagione in maniera ottimale (anche se le ultime due prestazioni non sono state al top) e dunque ci sono diversi club interessati al giocatore. Tra questi, come noto, c’è il Manchester United, ma, secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte.

Ma come stanno veramente le cose? E’ chiaro che il turco è proprio il tipo di giocatore che manca in questo momento all’Inter, ma il Milan è fiducioso sul rinnovo. Stando a quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account Twitter, infatti, la trattativa tra il club rossonero e Calhanoglu è in stato avanzato.

L'ex Bayer Leverkusen ha chiesto 5 milioni di euro per firmare il suo rinnovo, mentre il Milan propone 3,5 milioni per il prolungamento. C'è dunque ancora distanza tra le parti, ma la sensazione è che alla fine un accordo si troverà, vista che la volontà è quella di continuare insieme. Le trattative proseguono, ma in casa filtra ottimismo per la fumata bianca.