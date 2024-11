Milan, Gabbia cuore d’oro: ecco cos’ha fatto prima del rinnovo | PM News

Matteo Gabbia, difensore del Milan, come noto nella giornata odierna ha firmato il rinnovo del contratto con il club. Un segno importante per il centrale italiano cresciuto tantissimo da quando è tornato dal prestito al Villarreal e che piano piano si è preso in mano il reparto arretrato rossonero. In pochi mesi, tra Stefano Pioli e Paulo Fonseca, è diventato il miglior difensore della rosa e la sua mancanza si è spesso avvertita quando era indisponibile. Oltre al prolungamento del proprio rapporto con il Diavolo, però, il classe 1999 si è reso protagonista di un bellissimo gesto.