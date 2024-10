Italia-Belgio, provate due formazioni: la scelta di Spalletti su Gabbia

Coverciano è in fermento. i 23 convocati, tra cui Matteo Gabbia, sono stati provati in due formazioni differenti.

Coverciano è in fermento mentre la Nazionale italiana si avvicina alla partita di domani all'Olimpico contro il Belgio, valida per la Nations League. Sotto la guida del C.T. Luciano Spalletti, i 23 convocati, tra cui Matteo Gabbia, si sono ritrovati per un'intensa sessione di allenamento, durante la quale hanno affinato schemi e strategia in vista di una delle sfide più attese del calendario.