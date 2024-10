Milan, slitta l’esordio di Gabbia in Nazionale. Ecco la prossima occasione

Niente esordio con la Nazionale contro il Belgio per il difensore del Milan, Matteo Gabbia, che avrà un'altra chance con Israele

Matteo Gabbia sta vivendo un ottimo momento a livello personale, grazie alle sue solide prestazioni in campo a partire da gennaio, che gli hanno valso la prima convocazione nella Nazionale maggiore da parte del Ct Luciano Spalletti. Un'importante opportunità di crescita e un riconoscimento meritato, che potrebbe segnare un nuovo inizio per lui. Tuttavia, il debutto è stato rinviato: nella prima delle due partite di questa sosta, disputata ieri all'Olimpico contro il Belgio e terminata 2-2, Gabbia è rimasto in panchina.