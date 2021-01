Milan, G. Ferri: “Ko contro la Juve pericoloso per il futuro? No, vi spiego”

Milan, Ferri sulla sconfitta contro la Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La sconfitta contro la Juventus sarà difficile da assorbire per il Milan in vista del cammino in Serie A. Ecco il pensiero di Giuseppe Ferri, ex difensore di Lecce e Torino fra le altre, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Se il ko con la Juve può ripercuotersi negativamente? Non credo. Intanto perché il Milan non ha l’obbligo di vincere il campionato. E poi perché anche senza Ibra e Kjaer non ha smarrito la sua importante cifra di gioco”. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: un rinforzo sulla fascia. VAI ALLA NOTIZIA >>>