Milan Futuro-Spal: tutto quello che c’è da sapere sulla partita

(fonte: acmilan.com) - Primo turno infrasettimanale "da calendario" per la Serie C, con la 6ª giornata del Girone B che vedrà il Milan Futuro sfidare un'altra squadra di grande blasone: la SPAL. In verità, per i giovani rossoneri sarà la quarta partita negli ultimi 12 giorni, dato il recupero del match esterno contro la Torres della scorsa settimana: una nuova occasione per crescere e cercare anche la prima vittoria in campionato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio, previsto per le 18.30 di giovedì 26 settembre, con la nostra Match Preview.