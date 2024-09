Milan Futuro-SPAL: rossoneri ancora a secco. Ecco le probabili formazioni

Milan Futuro-SPAL andrà in scena giovedì 26 settembre alle ore 18:30 a Stadio Comunale “Felice Chinetti”. Ecco le probabili formazioni

La SPAL , grazie a due vittorie consecutive, ha già iniziato a risalire la classifica dopo la penalizzazione di 3 punti, mentre il Milan Futuro si trova ancora all' ultimo posto del Girone B di Serie C, senza successi all'attivo.

Nella sesta giornata, i ferraresi affronteranno in trasferta i rossoneri, che arrivano da una sconfitta di misura contro il Rimini e non sono ancora riusciti a ottenere la prima vittoria stagionale. La squadra di Dossena, invece, ha consolidato la sua ripresa battendo il Carpi nell'ultimo turno, replicando il successo ottenuto a Sestri Levante e raggiungendo 4 punti in classifica.