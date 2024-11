Milan Futuro-Sestri Levante: ecco tutto ciò che c’è da sapere | News

QUI SESTRI LEVANTE — Cammino fin qui simile a quello dei rossoneri per la formazione di Mister Scotto. Il periodo è sicuramente complicato per i liguri, a secco di gol da addirittura sette incontri di campionato. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta netta in casa, 0-3 in favore del Rimini, dopo una serie lunghissima di gare contraddistinte da pochi gol sia fatti che subiti. È in trasferta però che i "Corsari" hanno ottenuto i migliori risultati in stagione. Lontano da casa hanno infatti raccolto ben 8 degli 11 punti fin qui conquistati, grazie alle vittorie sui campi del Legnago Salus e della Pianese.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 17.30. Da non perdere la copertura sull'account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE C — Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro è il direttore di gara designato per la sfida del Chinetti; Luca Granata di Viterbo e Davide Gigliotti di Lamezia Terme gli assistenti, Giacomo Rossini di Torino il quarto ufficiale.

Perugia-Arezzo 2-0 e Rimini-Vis Pesaro 0-1 hanno dato il via alla 16ª giornata del girone B di Serie C nella serata di venerdì 22 novembre. SPAL-Torres - alle 17.30 - l'unico appuntamento in programma sabato 23. Quattro gli appuntamenti di domenica 24: Pianese-Legnago Salus e Virtus Entella-Campobasso alle 15.00, Milan Futuro-Sestri Levante alle 17.30 e Ascoli-Gubbio alle 19.30. Tre i posticipi di lunedì 25 che chiuderanno il turno: Carpi-Ternana, Lucchese-Pontedera e Pescara-Pineto alle 20.30.

Ecco la classifica: Pescara 36; Ternana e Virtus Entella 30; Torres 29; Vis Pesaro** 26; Arezzo** 25; Campobasso* e Pianese 23; Gubbio e Rimini** 21; Carpi e Perugia** 18; Pineto 17; SPAL (-3) e Lucchese 14; Pontedera 13; Ascoli 12; MILAN FUTURO* e Sestri Levante 11; Legnago Salus 8. (*= una partita in meno) (**= una partita in più). LEGGI ANCHE: Milan, Loftus-Cheek è un oggetto misterioso. La soluzione a sorpresa?