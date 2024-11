Milan Futuro, Serie C e Coppa Italia: il calendario di novembre

Milan, inizia un mese di novembre molto importante. Il calendario da acmilan.com. Per il Milan Futuro di Bonera appuntamenti da non perdere

Ottobre è stato lungo e denso di emozioni, novembre non sarà da meno. Il penultimo mese dell'anno solare è qui e porta con sé un ricchissimo calendario di partite per le squadre rossonere. Dai big match - con alcuni che ritornano dopo tanto tempo - a sfide inedite , scopriamo tutti gli impegni che attendono le rappresentative milaniste.

Un mese su due fronti per i ragazzi di Bonera, diversi gli esami di maturità per proseguire il percorso di crescita. Da un lato il campionato, con il menù che prevederà anche il recupero della sfida sul campo della capolista Pescara. Dall'altro la Coppa Italia, con il ritorno in Sardegna - dove abbiamo già ben figurato a settembre - contro una protagonista del Girone B in una sfida che metterà in palio i Quarti di finale.