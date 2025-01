Ecco, di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Milan Futuro-Rimini, 24^ giornata della Serie C 2024-2025 in programma domenica pomeriggio

(fonte: acmilan.com) - 24ª giornata di campionato per il Milan Futuro, che allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno ospita il Rimini. Una sfida delicata, uno snodo cruciale per noi, vista la necessità di fare punti: in primis per risalire la classifica, ma anche per trovare fiducia dopo un periodo difficile. Scendiamo in campo alle ore 15.00 di domenica 26 gennaio e questa è la nostra presentazione del match.