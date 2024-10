Pianese, Prosperi: “Il Milan Futuro ha talenti di grande prospettiva”

Dopo la sconfitta contro il Sestri Levante , la Pianese è pronta a rimettersi in carreggiata e lo farà domani sul campo del Milan Futuro , per l'8ª giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei bianconeri, Fabio Prosperi , ha commentato la sfida sui canali ufficiali del club: "Ripartiamo dal lavoro. Continuo a sottolineare che il nostro percorso è lungo e complesso, e che alcune difficoltà erano previste. Si può dire che domenica non abbiamo mostrato la solita Pianese, ma non meritavamo di perdere ".

Sul Milan Futuro

Al momento, il Milan Futuro è alla pari con la Pianese in classifica, ma l'allenatore bianconero sottolinea la forza della giovane formazione rossonera: "Il Milan Futuro può contare su giocatori che hanno già esordito in Serie A. È un progetto innovativo per l'Italia, e se gestito con intelligenza, può portare benefici. Molti giocatori di Juventus e Atalanta sono ora in prima squadra grazie all'esperienza maturata nell'under 23 in Lega Pro. Anche quelli del Milan sono talenti di grande prospettiva, con curriculum impressionanti nonostante la giovane età. Come squadra, stanno trovando ora il giusto equilibrio, che forse all'inizio mancava, ma non credo saranno tra le squadre che lotteranno per la salvezza. Oltre all'elevata qualità tecnica, hanno una notevole fisicità, specialmente in alcuni elementi, ed è difficile prepararci perché non è sempre chiaro chi sarà disponibile. Sarà una sfida molto dura, ma del resto, è difficile trovare partite facili in questo girone".