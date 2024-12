Milan Futuro, buona notizia: le partite di Serie C visibili su Sky fino al 2028

I tifosi del Milan Futuro potranno vedere le partite della Serie C in diretta su Sky ed in streaming su NOW TV per altri tre anni.

Redazione PM 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 22:46)

Ottima notizia per i tifosi del Milan Futuro, la Seconda Squadra rossonera che, in questa stagione, milita nel Girone B della Serie C 2024-2025. Per le prossime tre stagioni calcistiche, cioè dalla 2025/26 fino alla 2027/28, infatti, le partite della Serie C NOW saranno visibili in diretta su Sky ed in streaming sulla piattaforma NOW TV.