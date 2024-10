Milan Futuro, che stangata per Minotti: e la motivazione è piuttosto grave

Una stangata quella ricevuta da Gabriele Minotti , difensore del Milan Futuro , dopo quanto accaduto nell'ultimo match di Serie C contro la Pianese . Nella giornata odierna, infatti, sono state ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo relative all'8^ giornata di Lega Pro . Il rossonero, a questo proposito, dovrà scontare cinque giornate di squalifica .

Milan Futuro, mano pesante del Giudice Sportivo contro Minotti: ecco la decisione e il grave motivo

"Per avere, al 43° minuto del secondo tempo (del match contro la Pianese, ndr), tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato".