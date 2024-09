Milan Futuro: Eletu ritorna ad allenarsi dopo il grave infortunio

Già due convocazioni in prima squadra

Eletu ha ottenuto anche due convocazioni europee in prima squadra: con il Rennes e il Napoli nel febbraio del 2024, con Stefano Pioli in panchina. Adesso, per il nigeriano, si apre una nuova avventura in Serie C. Prima, però, sarà importante recuperare al meglio. Intanto, con tutta probabilità, il classe 2005 inizierà ad allenarsi con la primavera rossonera, per recuperare al meglio ed essere pronto per il Milan Futuro.