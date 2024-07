Milan Futuro, quante domande: dal nome al progetto fino a Camarda

La funzione del progetto — Passiamo poi alla funzione del progetto. Pare chiaro che il Milan Futuro sia un ponte fra la Primavera e la Prima Squadra. Negli ultimi anni, infatti, si è resa chiara l'incapacità, dei prodotti del vivaio italiano, di "sfondare" sul grande palcoscenico. Sfruttare la Serie C come palestra per i più giovani è, effettivamente, un'idea che può funzionare, ma rimane qualche dubbio sulla decisione di elevare a 20 anni il limite per giocare in Primavera. Questo confine rappresenta un po' l'emblema del calcio italiano: se un ragazzo, a 20 anni, gioca ancora nel settore giovanile significa che, in maniera molto cinica, non è affatto pronto per giocare ai livelli della Serie A.

Camarda, il prescelto — Concludiamo con lui, il figliol prodigo rossonero. Francesco Camarda ha un talento indubbiamente enorme. Si è già fatto notare, fra Primavera e Youth League, e ha vinto da protagonista l'Europeo U17. La parola d'ordine è calma, perché parliamo pur sempre di un ragazzo di soli 16 anni. Il popolo invoca a gran voce il suo nome, lo vuole in Prima Squadra, lo vuole titolare, lo vuole al centro di ogni progetto. Tuttavia, ed è una cosa che non tutti sembrano capire, fare i paragoni con l'altrettanto talentuoso Lamine Yamal non fa assolutamente bene.

Il motivo è molto semplice e si basa sui due differenti ambienti in cui stanno, ancora oggi, crescendo Camarda e Yamal. Il giocatore spagnolo ha fatto parte di una lunga lista di talenti lanciati nella mischia con la maglia del Barcellona. In Spagna, infatti, non si fanno alcun problema a rendere titolare un giovanissimo, poiché fa parte della loro cultura calcistica. Eppure, quanti sono i talenti, apparentemente incredibili, che poi sono scomparsi nel nulla?

In Italia, invece, si fa in fretta ad etichettare come talento generazionale un qualsiasi ragazzo che si rende protagonista di belle prestazioni. Sia chiaro, non stiamo sottostimando Camarda, anzi, ma è ancora troppo presto per metterlo lì, sulla punta della piramide rossonera. Il Milan Futuro è stato creato anche per lui, dunque abbiate pazienza e attendiamo i primi riscontri nella complicata Serie C.