Milan Futuro, il capitano sarà Zeroli: ha già esordito con la Prima Squadra

Kevin Zeroli, che ha già debuttato con il Milan dei 'grandi', sarà il capitano del Milan Futuro in Serie C. Lo era anche della Primavera

Nato a Busto Arsizio (VA) l'11 gennaio 2005, Kevin Zeroli, ex capitano del Milan Primavera di Ignazio Abate, sarà anche capitano del neonato Milan Futuro, compagine allenata da Daniele Bonera che, da questa stagione, militerà nel Girone B della Serie C Now.