Sabato 14 alle 18:30 andrà in scena Milan Futuro- Ascoli. Ecco dove poter seguire la partita in diretta tv e in streaming

Sabato 14 settembre andrà in scena Milan Futuro-Ascoli, partita valevole per la 4° giornata di Seri C, girone B. La partita si giocherà a Busto Arsizio alle 18:30. I rossoneri di Daniele Bonera arrivano da un weekend senza partite per i troppi giocatori impegnati in nazionale. L'Ascoli invece arriva da una sconfitta in trasferta a Chiavari contro l'Entella. Il Milan non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e dovrà dare il massimo contro i marchigiani. Ecco come seguire la partita da casa.