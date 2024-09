Milan Futuro-Ascoli, Camarda neanche in panchina: il motivo | PM News

Il Milan Futuro di Daniele Bonera scende in campo contro l'Ascoli nella quarta giornata del campionato di Serie C Now , ma tra i protagonisti non ci sarà Francesco Camarda , attaccante classe 2008.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il promettente centravanti non risulta inserito neanche in panchina. Camarda, non al meglio in settimana, potrebbe non aver recuperato a pieno a problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Il classe 2008 è ugualmente presente al fianco della squadra in questa importante gara di campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi sostituirà Bennacer? Due nomi sul taccuino di Moncada