Milan, anche Furlani è arrivato a Dubai: raggiunto il gruppo squadra

La sofferta vittoria in amichevole contro il Lumezzane è stata messa in archivio e i giocatori rossoneri, nella giornata di domenica 11 dicembre, sono arrivati a Dubai. Ora li attende un mini-ritiro in cui disputeranno le amichevoli contro Liverpool e Arsenal. Successivamente affronteranno il PSV Eindhoven per poi tornare in Italia.