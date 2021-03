Milan, Freitas: “Contento per Pioli, ha fatto un lavoro strepitoso”

Milan, le parole di Freitas su Pioli

Erano insieme alla Fiorentina, ma ora Carlos Freitas è il direttore sportivo del Vitoria Guimaraes, mentre Stefano Pioli è l'allenatore del Milan. Il tecnico emiliano-romagnolo sta facendo un percorso eccezionale con i rossoneri: è ancora in corsa per lo Scudetto e per l'Europa League e soprattutto sta finalmente ottenendo risultati eccezionali, dopo anni di buio pesto per il Milan. Di Pioli ha parlato proprio Freitas, ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le sue parole: "Sono contento per lui. Ha fatto un anno meraviglioso. Se arriverà tra le prime quattro avrà fatto un lavoro strepitoso".