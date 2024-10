Konaté svela chi sono i leader della Francia: c’è un giocatore del Milan

Ibrahima Konaté ha partecipato alla conferenza stampa da Clairefontaine in preparazione per gli impegni della Francia durante questa pausa per le nazionali. Il gruppo guidato dal ct Didier Deschamps affronterà Israele e Belgio nella Nations League .

Le parole di Konaté

"Essere leader è qualcosa di innato, lo sei o non lo sei. Devi essere una persona apprezzata da tutti. Un leader è tale soprattutto quando le cose non vanno bene, è come le fondamenta di una casa, mantiene unito il gruppo in modo che tutto va bene. Alcuni giocatori hanno il profilo giusto, io ho due o tre nomi: Maignan, Koundé, Tchouaméni… e io". LEGGI ANCHE: Milan, Cassano senza filtri: “Furlani non capisce nulla. Tomori osceno. Fonseca …” >>>