Milan, Foschi: “Kjaer? Quando lo portai a Palermo lo seguiva l’Inter”

Milan, Foschi su Kjaer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' le parole di Rino Foschi, direttore sportivo che portò Simon Kjaer al Palermo. Ecco le sue dichiarazioni tra retroscena e giudizi sul presente: "Ho preso Kjaer a Palermo mentre lo seguiva l'Inter, una trattativa estenuante e particolare. So certamente di che giocatore stiamo parlando. Sta facendo quello che è in grado di fare, è uno dei migliori in Italia. Nessuna sorpresa. Non lo dico perché l'ho portato io in Italia, ma perché conoscevo le sue potenzialità".