Milan, tensione Fonseca-Theo Hernandez: gesto a sorpresa del tecnico

Ci sarebbero delle tensioni in casa Milan tra Theo Hernandez e Paulo Fonseca: un gesto del tecnico lusitano non è proprio piaciuto

In casa Milan ci sarebbe una tensione piuttosto evidente tra Paulo Fonseca e Theo Hernandez . Le ultime due bocciature contro il Genoa e il Verona sono l'emblema di questo rapporto complicato tra i due e le parole del lusitano su Alex Jimenez al termine della sfida del 'Bentegodi' pesano come un macigno sulle spalle dell'esterno francese. Non solo, perché ci sarebbe anche dell'altro dietro a tutto ciò. A riferirlo è il collega Luca Bianchin , giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un articolo pubblicato questa mattina sul sito della 'Rosea'.

Milan, frattura tra Theo Hernandez e Fonseca? Jimenez scalpita. Ma c'è stato un gesto non preso bene

Secondo quanto riportato, infatti, Paulo Fonseca non sarebbe contento dell'atteggiamento di Theo Hernandez, dell'applicazione in allenamento e in partita. Non solo, perché lo avrebbe anche manifestato al francese, facendolo però pubblicamente, davanti a tutto il resto della squadra. Questo chiaramente non sarebbe piaciuto all'esterno francese, rimasto colpito dal trattamento ricevuto. Ora, stando così le cose, Alex Jimenez si candida ad un ruolo da protagonista almeno finché questo rapporto non si ricucirà anche un minimo.