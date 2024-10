Milan: ritornano le voci sull’esonero di Fonseca. Già bloccato il sostituto

La vittoria nel derby e quella successiva contro il Lecce sembravano aver messo fine a ogni polemica, ma ora c'è nuova tensione in casa Milan. Le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno creato notevoli problemi, e l'allenatore rossonero Paulo Fonseca è di nuovo sotto esame. Le sue dichiarazioni nel post partita non sono state ben ricevute da tutti. Diversi esperti hanno criticato il tecnico, in particolare riguardo alla gestione dei rigori, e Fonseca sembra non avere pienamente il controllo della situazione. Anche la società ha notato queste difficoltà. Anche se parlare di esonero potrebbe sembrare prematuro, è importante notare che i bonus sono esauriti, e nelle ultime ore è emersa una nuova voce di corridoio.