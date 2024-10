Milan, Mauro: “La società è assente, invece dovrebbe sostenere Fonseca”

Sul Milan

"Al Milan manca il supporto della società. L'allenatore ha commesso degli errori, ma in certe circostanze è la dirigenza che dovrebbe intervenire per sostenerlo. C'è una lacuna evidente sotto questo aspetto, specialmente considerando che stiamo parlando di una squadra come il Milan. In una gara in cui sbagli due rigori e subisci due gol che una difesa di un certo livello non dovrebbe mai concedere, è difficile trovare spiegazioni. Inoltre, il Milan non può affidarsi solo a Reijnders e Fofana a centrocampo. Ci sono diversi elementi che fanno storcere il naso". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic l'unica certezza. In attacco manca tutto il resto