Marchetti: “Il Milan si fida di Fonseca. Gli infortuni non aiutano, ma …”

Sugli infortuni

"È ovvio che gli infortuni non aiutano, ma difficilmente la soluzione, arriverà dal mercato. Intanto in questi giorni si sta lavorando ai rinnovi. Non soltanto a quello di Theo (che è abbastanza urgente) e che non è vincolato ai provvedimenti presi recentemente nei confronti del terzino, ma anche per Maignan (urgente anche lui, scadenza attuale 2026) e Reijnders. Per entrambi si è tracciato un nuovo orizzonte (2029) e un nuovo salari: per Maignan in linea con i big della squadra (Leao e Theo) per Reijnders, intorno ai 3 milioni di euro)". LEGGI ANCHE: Verona-Milan, le parole di Fonseca nella conferenza della vigilia >>>