Milan, Fonseca contro La Penna: indagini concluse. Ecco cosa succede

Dopo le dure parole di Paulo Fonseca contro La Penna, e gli arbitri del nostro campionato in generale, al termine della sfida fra Atalanta e Milan, entra in scena la Procura Federale. Il procuratore, infatti, ha acquisito le dichiarazioni dell'allenatore portoghese relative al gol di Charles De Ketelaere ritenuto, da Fonseca, come irregolare.