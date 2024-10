Fonseca è di nuovo in bilico: il suo Milan manca di equilibrio

Il Milan rinuncia all'opportunità di conquistare il secondo posto in classifica e, dopo la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen , subisce un'altra battuta d'arresto a Firenze . Si interrompe così la serie di tre vittorie consecutive in campionato, riportando Paulo Fonseca nell'oscurità. Il tecnico portoghese, penalizzato dagli errori dagli undici metri di Theo Hernandez e Abraham , si prepara a una pausa davvero lunga.

Senza equilibrio

Due rigori falliti e le parate strepitose di De Gea regalano alla Fiorentina una vittoria fondamentale e mettono nuovamente Fonseca sotto esame. Il suo Milan è caratterizzato da eccessi. Dispone di un attacco formidabile, ma la sua difesa è debole. In sintesi, i rossoneri non possiedono l'equilibrio necessario per ambire allo scudetto e rischiano anche di essere eliminati dalla Champions. Ibrahimovic è ancora determinato a sostenere il suo allenatore a ogni costo?