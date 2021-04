Milan, fondamentale la presenza di Maldini. Colloqui con i singoli

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fondamentale in questo momento il ruolo di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan . Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, la squadra rossonera deve tornare assolutamente a vincere contro il Benevento. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domani sera a San Siro. La Champions League è ancora possibile, ma è chiaro che domani non si può assolutamente sbagliare.

Fondamentale in questo momento la presenza dela società. Maldini e Massara sono molto vicini alla squadra, con il direttore dell'area tecnica che ha parlato al gruppo e ai singoli. L'obiettivo è quello di spronare tutti i giocatori in vista di questo finale di stagione. L'obiettivo Champions League è ancora alla portata, ma ora serve un cambio di passo. Non ci sono alternative. Intanto il Milan pensa anche al calciomercato: è sfida a Roma e Lazio per un centrocampista.