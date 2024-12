Milan, Fofana si prende la scena: il francese è già un pilastro della squadra

In pochi mesi, Youssouf Fofana è diventato uno degli uomini chiave del Milan. Il francese ha subito conquistato la fiducia di Paulo Fonseca

In pochi mesi, Youssouf Fofana è diventato uno degli uomini chiave del Milan. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal Monaco, ha subito conquistato la fiducia di Paulo Fonseca, che lo ha inserito immediatamente al centro del suo progetto tattico. Nonostante fosse alla sua prima esperienza in Serie A, Fofana ha dimostrato grande maturità e capacità di adattamento, guadagnandosi il rispetto dello spogliatoio e dei tifosi.