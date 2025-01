Milan, Fofana compie gli anni. Ecco gli auguri del club

(fonte: acmilan.com) - È arrivato da pochi mesi a Milanello, ma si è subito rivelato come un punto di riferimento per tutto il gruppo rossonero. In campo, ma non solo. Oggi Youssouf Fofana compie 26 anni, ed è un compleanno speciale perché il primo da milanista. Ha tanto voluto la nostra maglia, e in questi mesi il nostro numero 29 si è contraddistinto come giocatore polivalente a centrocampo, incidendo con gol, assist e tante giocate importanti. La ricorrenza arriva nel pieno di giornate intense, con la partita di campionato contro il Cagliari all'orizzonte, ma possiamo prenderci un attimo per festeggiare il centrocampista rossonero e mandargli tantissimi auguri! LEGGI ANCHE: Milan-Cagliari, le parole di Sergio Conceicao alla vigilia>>>