Milan, il focus sul nuovo acquisto rossonero Marco Pellegrino | News

(fonte: acmilan.com) Marco Pellegrino è il nuovo volto - il numero nove fin qui - del calciomercato estivo rossonero. Un giocatore giovane e talentuoso, in linea con l'identikit tracciato dal Club. L'argentino arriva per completare il pacchetto di difensori centrali a disposizione di Mister Pioli. E rappresenta un profilo allo stesso tempo unico, visto il piede preferito - mancino naturale - che lo differenzia dagli attuali compagni di reparto in rossonero. Pellegrino è dotato di una buona tecnica individuale, e presenta le caratteristiche ideali che contraddistinguono un difensore moderno. Solido e attento in marcatura, ma anche abile nell'impostazione e nella costruzione del gioco.