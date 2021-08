Milan, Florenzi si presenta oggi in conferenza stampa: l’orario / PM News

Alessandro Florenzi è ufficialmente un calciatore del Milan. Il nuovo acquisto parlerà oggi in conferenza stampa: ecco l'orario

Alessandro Florenzi è da pochissimi minuti un nuovo calciatore del Milan (qui il comunicato). Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'ultimo acquisto rossonero si presenterà oggi stesso in conferenza stampa alle ore 14. Resta con noi per seguire l'evento in diretta per non perderti nemmeno una dichiarazione. Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie: ecco la richiesta del Presidente