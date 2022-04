Milan, Florenzi verso il recupero: ecco quando può tornare a disposizione

Alessandro Florenzi corre verso il recupero dopo l'infortunio al menisco. Ecco le ultime news sul terzino destro del Milan

Dopo la partita contro il Bologna, Alessandro Florenzi è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere una lesione al menisco. Stando. quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' vicino alle vicende rossonere, ci sono buone notizie per l'ex Roma, che ha aumentato i carichi di lavoro. Un miglioramento che lo vede correre verso un recupero sempre più vicino. Il numero 25, infatti, potrebbe ritornare a disposizione di Stefano Pioli per le ultime due partite di Serie A contro Atalanta e Sassuolo. Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni sul Nuovo Stadio, paura per Mino Raiola