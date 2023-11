Milan, Florenzi oggi in Procura federale per il caso scommesse | News

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, si è presentato oggi in Procura Federale per essere ascoltato in merito al caso scommesse

Come riporta il sito de 'la Repubblica', oggi Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, si è presentato in Procura federale per essere ascoltato in merito alla vicenda del caso scommesse. La convocazione, si legge, era arrivata prima di quella della Procura di Torino dove era stato ascoltato tre settimane fa. Il fatto che il difensore rossonero si sia presentato oggi significa che qualcuno avrebbe segnalato il suo profilo come quello di un responsabile di scommesse illecite.