Milan, Florenzi: “Otterrò la fiducia con gli atteggiamenti, in campo e fuori”

Il Milan ha presentato Florenzi, suo nuovo acquisto, in conferenza stampa. Ecco le sue parole sull'atteggiamento da avere.

Il Milan ha presentato in conferenza stampa Alessandro Florenzi, terzino classe 1991 in arrivo dalla Roma. Pagato un milione per il prestito, ha il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Un ottimo colpo per i rossoneri, che si aggiudicano un giocatore di esperienza, qualità e con grande disponibilità. Un giocatore forte e un uomo spogliatoio. Anche di questo ha voluto parlare, nella conferenza stampa di presentazione, Florenzi. Gli è stato chiesto come si farà perdonare da Stefano Pioli per i gol segnatigli contro nel derby di Roma e ha risposto così: "Cercherò di aiutare la squadra con gli atteggiamenti, in campo e fuori. Questo è il modo che conosco per cercare di guadagnarmi la fiducia del mister". Qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa >>>