Milan, Florenzi: “Ho trovato un club molto organizzato”

Il Milan ha presentato Florenzi in conferenza stampa. Ecco le parole del nuovo rossonero sull'accoglienza del club meneghino.

Adesso è ufficiale, Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino classe 1991 ha firmato ieri il suo nuovo contratto ed è stato ufficializzato in mattinata. Dopodiché, ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati, tutti molto interessanti, anche quello dell'accoglienza a Milano. Il Milan lo ha fatto subito sentire a casa e la prima sensazione che ha avuto è stata quella di una grande organizzazione. Ecco tutte le sue parole a riguardo: "Ho trovato un club preparato e impostato molto bene. Sono stato negli anni trattato da società molto organizzate e il Milan fa parte di queste". Qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa >>>