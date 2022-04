Milan, lanciato il flagship store ufficiale su Tmall per il mercato cinese

Il nuovo flagship store del Milan su Tmall conferma l’attenzione riservata ad un territorio in cui può vantare oltre 146 milioni di tifosi

Inoltre, testimoniando ulteriormente l’impegno di AC Milan nel proporsi come brand innovativo dentro e fuori dal rettangolo di gioco, la collaborazione con Tmall permetterà al Club di sviluppare prodotti in linea con le abitudini di consumo dominanti nel mercato cinese. Come l’esclusiva collezione mono-branded già in vendita sul nuovo flagship store ufficiale del Milan.