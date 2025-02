Dopo il primo gol ufficiale segnato con la maglia del Milan , Joao Felix sarà presentato in conferenza stampa. Il portoghese, infatti, arrivato nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato dopo essere comunque stato seguito nelle settimane precedenti, ha siglato la sua prima rete con la casacca rossonera nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma . Un'occasione in cui, tra l'altro, ha dimostrato di avere una certa chimica con l'altro innesto Santiago Gimenez , rivista nella giornata odierna contro l' Empoli. E ora che si è ambientato al meglio è pronto per il primo approccio con i giornalisti.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Joao Felix sarà presentato in conferenza stampa nella giornata di lunedì 10 febbraio alle ore 15:30. Questo non avverrà a Milanello, bensì a Casa Milan, presso la sede del club rossonero, dove i giornalisti avranno la possibilità di fare domande al lusitano. Non solo, perché nel pomeriggio, insieme a Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo sarà presente allo store di via Dante per un primo incontro e un saluto anche ai tifosi. Per i quali per altro è già diventato un idolo.