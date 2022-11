Milan-Fiorentina, Rebic potrebbe non esserci: le ultime

Domani ci sarà Milan-Fiorentina, quindicesima giornata di Serie A e ultima partita del 2022, che forse i rossoneri giocheranno senza Ante Rebic, che non sta benissimo. A dare la notizia è stato Carlo Pellegatti, secondo cui il croato classe 1993 non sta benissimo. Come noto, i rossoneri dovranno già fare a meno di Messias, brasiliano classe 1991, che non è stato convocato e domani non sarà neanche in panchina.