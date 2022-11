Milan-Fiorentina, il motivo dell’assenza di Pioli nel post-partita | PM News

Stefano Pioli non ha parlato nel post-partita di Milan-Fiorentina. Ecco perché il tecnico non ha rilasciato dichiarazioni dopo il successo

Stefano Pioli , tecnico rossonero, non ha rilasciato interviste ieri sera al termine di Milan-Fiorentina , partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-1 per il Diavolo, lasciando lo stadio di 'San Siro', a fine partita, visibilmente scosso. Al suo posto, ha parlato Paolo Maldini , direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi.

Pioli non ha presenziato davanti i microfoni delle varie televisioni, come di consueto, per un grave lutto familiare che lo ha purtroppo colpito in queste ore. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è venuto a mancare il cognato. Dall'intera redazione di 'PianetaMilan.it' le più sentite condoglianze al mister e un sincero, affettuoso abbraccio a lui ed alla sua famiglia. Mercato Milan, 30 milioni per un bomber a gennaio! Le ultime news >>>