Milan, come giocare contro la Fiorentina? Le opzioni sono davvero poche…

Il classico 4-3-3 — Forse scontato ripartire dal 4-3-3. Stefano Pioli potrebbe tornare al modulo delle prime giornate, sia per una questione tattica e sia per la situazione che sta vivendo l'infermeria rossonera. Scelte forzate in quasi tutti i reparti e cambi con il contagocce, non proprio la circostanza migliore per affrontare una sfida delicata come quella contro la Fiorentina. Reijnders, Krunic e Musah a centrocampo a sostenere un attacco inedito formato da Pulisic, Jovic e Chukwueze. Nel mare di pessimismo incombe, forse, una nota positiva: il match di sabato sarà un'opportunità molto ghiotta per due giocatori in particolare.

Parliamo di Samuel Chukwueze e Luka Jovic. Il primo è stato il grande colpo di questa estate ma non ha ancora ingranato: 10 presenze e solo un assist. Il secondo, invece, è stato criticato da chiunque ma la celebre legge del gol dell'ex potrebbe favorirlo. Con Giroud out per 2 giornate e Okafor ai box, Jovic ha la possibilità di far ricredere anche i più scettici. Se poi segnasse la rete della vittoria ancora meglio...

Un ibrido 4-2-3-1 — Dopo una sola opzione arriviamo alle scelte un po' rischiose. Schierare un 4-2-3-1 costringerebbe Pioli a dover riflettere tanto, ma tanto, sui cambi a partita in corso. Come detto prima, i sostituti sono pochi e le carte per ribaltare la partita ancora meno. Qualora il tecnico rossonero scegliesse di sfruttare il suo caro modulo, però, il dilemma starebbe tutto nel trequartista. Se volessimo propendere per la qualità, allora Reijnders sarebbe l'indiziato numero uno. Se, invece, Pioli volesse inserire un giocatore di quantità, in grado di garantire la doppia fase, allora potremmo vedere un insolito Musah muoversi alle spalle di Jovic.

La mediana, infine, rischierebbe di non avere un giocatore in grado di dettare tempi e passaggi. Un duo formato da Pobega e Krunic darebbe tanta solidità difensiva, ma peccherebbe nell'impostazione. Insomma, il 4-2-3-1 ci sembra un'opzione parecchio complicata.

Torna la difesa a 3? — Questo periodo difficile non è affatto paragonabile come quello che il Milan ha vissuto fra gennaio e febbraio scorso, eppure non ci sentiamo di escludere un possibile ritorno della difesa a 3. Certo, è stata criticata, anche un po' odiata, ma ricordiamo che il 3-4-2-1 ha prima fatto tornare i rossoneri alla vittoria e poi aiutato molto nella qualificazione ai quarti di Champions League. Nella situazione attuale, la difesa a tre aggiungerebbe delle opzioni in più in retroguardia e in attacco.

Difficile rivedere un 3-4-2-1, più facile il 3-5-2. Thiaw, Tomori e Calabria nel terzetto arretrato, Theo, Reijnders, Musah, Krunic e Florenzi a centrocampo e il tandem Pulisic-Jovic davanti. Sicuramente una formazione più accorta, maggiormente difensiva, ma che potrebbe gestire al meglio la pressione, classica, della Fiorentina. Avrete capito che qualsiasi opzione sceglierà Pioli ci sarà sempre un lato negativo ma, purtroppo, il Milan è questo e il conto degli infortuni è una tassa pesante da pagare. LEGGI ANCHE: Milan in emergenza totale, rotto anche Okafor: le sue condizioni >>>

