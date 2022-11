Milan-Fiorentina, Italiano: “Temo tutto, ma l’abbiamo preparata bene”

Sconfitta più dolorosa e vittoria più bella: "La sconfitta più dolorosa è stata quella contro l'Inter per come è arrivata e per come avevamo affrontato la gara ribaltando un risultato negativo e per il fatto che il punto sarebbe stato meritatissimo. Ha fatto molto male perché è stata l'unica in un periodo dove abbiamo fatto ottimi risultati. Mentre le vittorie sono tutte belle perché vincere è sempre difficile, soprattutto in Serie A".