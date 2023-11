Milan-Fiorentina, è arrivata la deroga: Camarda potrà essere convocato

È arrivata la deroga per poter convocare Francesco Camarda nel match tra Milan e Fiorentina. Il giovane attaccante potrà sedersi in panchina

L'infortunio di oggi di Noah Okafor aveva fatto ipotizzare una possibile convocazione di Francesco Camarda per Milan-Fiorentina. Squalificato Olivier Giroud e fermi per guai fisici lo svizzero e Rafael Leao, il Diavolo avrebbe potuto contare sul solo Luka Jovic per il match di San Siro. E un eventuale chiamata del classe 2008 sembrava quasi scontata. Serviva, però, una deroga.